RB Leipzig vence Manchester United, vai às oitavas e classifica o PSG

O RB Leipzig está classificado às oitavas de final da Liga dos Campeões da Europa e ainda colocou o Paris Saint-Germain na próxima fase da competição. Nesta terça-feira, com um ótimo início de jogo, derrotou o Manchester United por 3 a 2, na Alemanha, um resultado que também assegurou a vaga para o time francês.

No embolado Grupo H, o RB Leipzig chegou aos 12 pontos, contra 9 do time inglês. O PSG iniciou a rodada final com nove, mas tem vantagem nos critérios de desempate em relação ao Manchester. Assim, pode até perder o duelo para o Istanbul Basaksehir, suspenso durante o primeiro tempo após os jogadores abandonarem o campo alegando ato racista da arbitragem contra um membro da comissão técnica do time turco.

Para obter a sua classificação, o RB Leipzig não poderia ter um início de jogo melhor. Logo no primeiro minuto, Sabitzer faz uma inversão de jogo, encontrando Angeliño livre, no lado esquerdo da área. De primeira, bateu cruzado para fazer 1 a 0. O segundo gol do Leipzig não demorou a sair. E veio em uma linda jogada coletiva, aos 12. Dessa vez, Sabitzer lançou Angeliño pela esquerda. Ele cruzou para Haidara, que chutou de primeira: 2 a 0.

Os gols foram fruto de um ótimo primeiro tempo do Leipzig, deixando a impressão que a vantagem acabou sendo até diminuta. Diante de um adversário muito mais tradicional, exibiu garra, organização e grandes jogadas coletivas, que não conseguiram ser paradas pela defesa do Manchester. Para isso, também pesou a escalação de um trio de zagueiros pelo técnico Julian Nagelsmann, o que deu bastante liberdade a Angeliño e Haidara.

Na etapa inicial, o Leipzig ainda teve um gol anulado, o seu terceiro, após o uso do VAR, por impedimento de Willy Orban. E o Manchester só foi reagir na etapa final. Sufocou o time alemão desde o início, acertou a trave aos 22 minutos, em cobrança de falta de Bruno Fernandes, mas acabou sendo vazado no lance seguinte. Aos 23, Angeliño cruzou da esquerda, a bola desviou em Nkunku e a zaga não cortou. Kluivert, então, foi mais esperto e chegou antes de De Gea para mandar às redes.

O confronto parecia definido, mas o Manchester não desistiu. E diminuiu em pênalti convertido por Bruno Fernandes, aos 34 minutos. Aos 37, de cabeça, Pogba, após cobrança de escanteio, marcou para o Manchester United. Mas como só o empate o classificava, o time inglês acabou sendo eliminado pelo alemão nas oitavas de final da Liga dos Campeões.