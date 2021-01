RB Leipzig vence o Bayer Leverkusen e se consolida no 2° lugar do Alemão

Com o Bayern de Munique no rumo para faturar mais um título do Campeonato Alemão, a disputa pelo segundo lugar parece um bom prêmio de consolação. E o RB Leipzig deu belo passo para se consolidar na posição ao ganhar o confronto direto com o Bayer Leverkusen, neste sábado, por 1 a 0.

O único gol do confronto realizado na Red Bull Arena de Leipzig saiu aos 6 minutos da etapa final. Nkunku anotou, isolando o time como o principal perseguidor dos bávaros.

Depois de surpreendente derrota na rodada passada para o Mainz, por 3 a 2, o Leipzig entrou em campo pressionado a buscar a reabilitação diante de um rival forte. A ordem era mostrar que o tropeço havia sido um acidente de percurso.

E o time cumpriu bem o seu papel. Os comandados de Julian Nagelsmann apresentaram um futebol consistente durante os 90 minutos, quase não passaram sustos e ganharam com méritos.

O Leipzig chegou aos 38 pontos, diante de 45 do Bayern. A distância é grande, sobretudo para um oponente com apenas uma derrota na temporada. Mesmo assim, o time ainda confia em brigar pelo título. O Leverkusen permanece com 32 e agora caiu para quarto, superado pelo Eintracht Frankfurt, com 33.