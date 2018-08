Rea é apresentado no Atlético-MG e já pensa na renovação de contrato

O Atlético Mineiro apresentou nesta terça-feira o zagueiro uruguaio Martín Rea, de 20 anos. O jogador foi contratado junto ao Danúbio por empréstimo até 30 de junho de 2019, com opção de compra dos direitos econômicos.

O clube mineiro já regularizou o atleta para o Campeonato Brasileiro e ele já está à disposição do técnico Thiago Larghi. Rea também concedeu entrevista coletiva nesta terça e já está de olho na renovação de contrato.

"As expectativas são muito grandes de vir para um clube tão grande como o Atlético. Estou muito contente por estar aqui e convencido que, em um ano, posso mostrar o meu valor e fazer com que o Atlético faça a opção de compra", disse o defensor.

O diretor de futebol do Atlético, Alexandre Gallo, falou sobre o currículo do jogador. "Com muito prazer, apresentamos mais um atleta que vinha em nosso radar há bastante tempo, com convocações para as seleções de base, sub-15, sub-17 e sub-20. A gente espera que ele possa, realmente, apresentar aqui todo o seu futebol, com muita determinação, da maneira que a gente o acompanhou, e que as coisas aconteçam de maneira muito positiva", comentou.

Rea disse ter se surpreendido com o acerto e agora espera contar com a ajuda de um ex-companheiro de Danúbio para se adaptar ao clube mineiro. "Aconteceu tudo muito rápido na minha carreira, foi uma surpresa, mas me sinto preparado para isso. Ter aqui o Terans (David), que jogou comigo no Danúbio, vai me ajudar muito", disse.

O zagueiro esteve no estádio Independência no último domingo e acompanhou a vitória por 3 a 1 sobre o Santos pela 18ª rodada do Campeonato Brasileiro. "Gostei muito do estádio e da torcida, que apoia muito a equipe. E o centro de treinamento é uma loucura. Estou orgulhoso de estar neste clube imenso e espero aproveitar a oportunidade", finalizou.