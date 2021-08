Reabertura de estádios ao público não passa no teste

Quando era setorista da Portuguesa, lá pelos idos de 1996, ouvia muito os torcedores dizerem que tinham coisas que só aconteciam com a Lusa. Quase trinta anos depois, faço eco ao sentimento com ligeira mudança. Tem coisas que só acontecem no futebol brasileiro. Refiro-me ao evento-teste em meio à pandemia da covid-19 em Belo Horizonte, nas partidas de Atlético-MG e Cruzeiro – o primeiro jogo com aval da Conmebol e o segundo graças a uma liminar para atuar com torcida na Série B do Campeonato Brasileiro.

Nos dois casos, com a bênção do prefeito da cidade mineira, Alexandre Kalil, chamado de “burro” por ele mesmo após se aborrecer com as cenas de atleticanos amontoados no Mineirão na vitória de 3 a 0 sobre o River Plate pela Libertadores. Kalil já foi presidente do clube mineiro e nem isso evitou que ficasse uma fera com as aglomerações.

Ora, somente no Brasil nossos comandantes, esportivos e políticos, submetem pessoas a eventos-teste com a possibilidade de espalhar o vírus que já matou quase 600 mil brasileiros num estádio de futebol sem organização adequada e sabedores que o País respeita pouco os constantes pedidos de isolamento social, uso de máscaras e de álcool em gel, dadas as festas clandestinas derrubadas pela polícia e a bagunça já feita pelos torcedores para recepcionar times campeões em aeroportos durante a pandemia.

Tinha tudo para dar ruim. E deu. Torcedores de Cruzeiro e Atlético presentes no Mineirão semana passada foram reprovados no quesito ‘inteligência’ para combater a covid-19 num evento esportivo e abrir caminho para novas tentativas de portões abertos na cidade e também no restante do País.

Pior. Quem autorizou tem tanta responsabilidade quanto os torcedores que estragaram tudo nesse momento. Abriram brechas para outros fazerem a mesma coisa, para uma briga de liminares a fim de deixar o público entrar e novamente um racha no entendimento dos clubes sobre o assunto. Resultado, o prefeito Kalil voltou atrás conforme o prometido e decidiu rever sua decisão de autorizar a torcida nos jogos.

Agora, a secretaria de saúde de Belo Horizonte torce para que novos casos de covid-19 não cresçam na cidade após 14 dias, tempo de incubação e manifestação da doença no organismo.

Com o evento-teste reprovado, o futebol brasileiro volta à estaca zero no quesito ‘retorno do torcedor aos estádios’, como já ocorre na Europa. Mesmo com a recusa, é possível que os times classificados para a semifinal da Libertadores, como Flamengo e o próprio Atlético-MG, procurem cidades liberadas para jogar com torcida, como no DF, a exemplo do que fez o Fla. Os dirigentes não estão nem aí para a contaminação da torcida. Querem o apoio do torcedor e, claro, seu rico dinheiro. Atlético e Fla fizeram rendas de R$ 2 milhões nos jogos da semana passada.

Em São Paulo, a data de abertura estipulada pelo governador João Doria é novembro, com protocolos para os torcedores e mais dois meses de campanha de vacinação. Mesmo assim, com o martelo para ser batido mais próximo do mês em questão. Na F-1, Interlagos deverá receber público máximo na corrida do dia 7, com autódromo aberto para os fãs também na sexta-feira e sábado que antecedem a prova.

É mais do que certo que todos queremos voltar aos estádios e retomar parte de nossas vidas de antes da pandemia. Mas é preciso ainda fazer as coisas de forma organizada e responsável, menos bagunçadas e de qualquer jeito. Havia gente no Mineirão que não apresentou exame PCR negativo para a doença e tentou entrar no braço no estádio.