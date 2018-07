Reabertura do Maracanã pós-reforma terá Brasil x Inglaterra

RIO - O Brasil vai enfrentar a Inglaterra no dia 2 de junho na partida de reabertura da Maracanã, após a reforma para a Copa do Mundo de 2014, anunciou a Confederação Brasileira de Futebol (CBF) nesta terça-feira.

O jogo, que servirá como preparação para a seleção brasileira antes da Copa das Confederações no mesmo mês, acontecerá após um primeiro amistoso entre as duas equipes em Londres, no estádio de Wembley, como parte das comemorações do aniversário de 150 anos da Associação Inglesa de Futebol.

"Nada melhor do que enfrentar um adversário da expressão da Inglaterra 15 dias antes da Copa das Confederações. Será um grande jogo, um clássico mundial, daqueles que todos gostariam de participar", disse o técnico Luiz Felipe Scolari ao site da CBF.

A reinauguração do Maracanã após as obras de quase 900 milhões de reais para o Mundial estava prevista inicialmente para fevereiro, mas um atraso na construção adiou o prazo final de conclusão para maio, a apenas um mês da competição preparatória para a Copa de 2014.

O estádio será o palco da final da Copa das Confederações, torneio que acontece de 15 a 30 de junho, e também será a sede da decisão do Mundial.

Somente o estádio em si estará pronto para a Copa das Confederações, enquanto as obras no arredores ficarão concluídas apenas para o Mundial. O governo do Rio, responsável pela reforma, precisa equacionar a demolição prevista do antigo Museu do Índio, prédio vizinho ao estádio onde vivem algumas famílias indígenas.

O governo fluminense já havia divulgado, no fim do ano passado, que o jogo de reabertura do Maracanã seria Brasil x Inglaterra, mas a CBF não havia confirmado a partida até agora.

Além do jogo com os ingleses, a CBF anunciou que o Brasil vai enfrentar a Rússia, no dia 25 de março, em Londres. O jogo será no estádio Stamford Bridge, do Chelsea, ex-clube do atual técnico da seleção brasileira.

Outra partida confirmada do Brasil na preparação para a Copa das Confederações será contra a Itália, no dia 21 de março, em Genebra.