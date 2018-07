Real sofre apagão no final do jogo, mas bate o Shakhtar por 4 a 3

Três dias depois de levar 4 a 0 do Barcelona em pleno Santiago Bernabéu, o Real Madrid foi até a Ucrânia e venceu o Shakhtar Donetsk por 4 a 3, nesta quarta-feira, em jogo válido pela Liga dos Campeões. Na partida, o brasileiro Dentinho, ex-Corinthians, fez seu primeiro gol no torneio na carreira, de peito. Em Malmö, cidade natal de Ibrahimovic, o PSG fez 5 a 0 no time da casa, com direito a um golaço de falta de Lucas. Franceses e espanhóis se garantiram na próxima fase.

O resultado em Lviv alivia, em parte, a pressão sobre o técnico Rafael Benítez, que continua pressionado no cargo. Depois da goleada para o Barça, o treinador resolveu mexer no time do Real, sacando Danilo, Kroos, Benzema e James Rodríguez. A equipe ficou mais equilibrada com Carvajal, Casemiro, Isco e Kovacic.

O primeiro gol saiu aos 18 minutos. Bale fez jogada pela esquerda e cruzou fechado. Cristiano Ronaldo cabeceou quase sem ângulo, mas acertou o gol aberto. Na segunda etapa, o craque português deu para Modric bater e fazer o segundo.

O terceiro gol começou com Casemiro, que roubou a bola e deu belo lançamento para Ronaldo. O português passou a Carvajal, que deu um feio drible por debaixo das pernas de Márcio Azevedo, dentro da área, e bateu esquisito para fazer um bonito gol de cobertura.

Ainda havia espaço para mais e o quarto gol saiu com Cristiano Ronaldo, num rebote, aos 25 minutos. O português, criticado pela sua evidente queda de desempenho nessa temporada, saiu do jogo com dois gols e duas assistências. Dos quatro jogos em que ele fez dois ou mais gols na temporada, três foram da Liga dos Campeões.

Com Dentinho e Taison nos lugares de Marlos e Márcio Azevedo, o Shakhtar cresceu e reagiu de forma impressionante. Alex Teixeira fez o primeiro em pênalti cometido por Casemiro em Taison aos 32. O segundo saiu do peito de Dentinho, após cruzamento da esquerda. O ex-corintiano só está na Ucrânia desde 2011, mas só havia jogado cinco minutos na Liga dos Campeões.

Aos 43, Taison fez a jogada pela esquerda e rolou para Alex Teixeira, que fez o terceiro. O Real segurou o placar por mais cinco minutos, mas deve ver a pressão aumentar sobre Benítez, apesar da vaga na próxima fase da Liga. Com 13 pontos, o time espanhol lidera o Grupo A.

EM CASA

Zlatan Ibrahimovic cumpriu e promessa e instalou um enorme telão na praça central de Malmö para que seus conterrâneos pudessem vê-lo jogar na sua cidade natal. Mas a festa foi só do Paris Saint-Germain, que fez 5 a 0 no Malmö, na Suécia, e chegou aos 10 pontos, também garantindo classificação.

Rabiot fez 1 a 0 de cabeça, logo aos 3 minutos. Após cruzamento de Matuidi, Di María pegou com jeito na bola e ampliou ainda no primeiro tempo. Na volta do intervalo, Ibrahimovic fez o dele num chute cruzado. Di Maria fez o quarto e Lucas, de falta, com curva, marcou lindo gol para fechar o placar.