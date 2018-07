Real aceitaria vender Cristiano Ronaldo para a Juventus, diz imprensa espanhola

Após a eliminação da seleção de Portugal da Copa do Mundo nas oitavas de final, o atacante Cristiano Ronaldo já pode voltar a pensar no futuro da sua carreira. O atacante de 33 anos está sendo especulado para deixar o futebol espanhol. E para a surpresa do mundo do futebol, o Real Madrid não faria oposição a um possível negócio, de acordo com a imprensa local.

Na Copa da Rússia, Cristiano anotou quatro gols pelo time português, derrotado pelo Uruguai no último sábado - ele, no entanto, segue sem marcar gols em mata-matas de Copas do Mundo após atuar em quatro edições. Eliminado, o português entrou em férias e rapidamente a imprensa europeia começou a noticiar um interesse da Juventus, da Itália, em contar com o astro.

Logo após a conquista da Liga dos Campeões deste ano pelo Real, no final do mês de maio, Ronaldo havia afirmado que teria um anúncio a fazer mais à frente - não deu, no entanto, nenhum detalhe do que iria falar. Mas se naquele momento o Real havia mostrado certa preocupação, atualmente o time de Madri passou a cogitar a possibilidade de levar vantagem em uma possível negociação.

A emissora de rádio Cadena Ser, uma das mais tradicionais da Espanha, afirmou que a equipe estaria disposta a discutir uma transação pelo camisa 7. E estaria, inclusive, esperando uma tomada de posição do português sobre sua vontade de prosseguir na capital espanhola ou não para iniciar tratativas com os italianos.

Dois dias atrás, o portal italiano Tuttosport noticiou o possível interesse da Velha Senhora em Cristiano Ronaldo, em informação replicada nesta terça-feira pelo jornal Gazzetta Dello Sport. De acordo com a Cadena Ser e outros veículos da imprensa espanhola, o preço de Cristiano, que chegou ao Real Madrid em 2009, estaria girando em torno de 100 milhões de euros (R$ 454 milhões).