Real acerta renovação com Luka Modric até junho de 2018

O Real Madrid anunciou nesta quarta-feira que chegou a um acordo para a renovação contratual do meia Luka Modric. Titular e jogador de confiança de Carlo Ancelotti no estrelado elenco madrilenho, ele tinha vínculo até o fim da temporada 2016/2017 e prorrogou por mais um ano, até o dia 30 de junho de 2018.

Modric está no Real desde 2012, quando chegou vindo do Tottenham depois de uma longa transação. Destaque do time inglês na época, ele custou aos cofres madrilenhos cerca de 30 milhões de euros. Depois de um início complicado, cheio de altos e baixos, se firmou na equipe e passou a ser peça fundamental.

Em dois anos, o atleta da seleção croata disputou 106 partidas e conquistou quatro títulos - Copa do Rei, Supercopa da Espanha, Supercopa da Europa e Liga dos Campeões. Mesmo com a chegada de nomes como Toni Kroos e James Rodríguez, Modric iniciou a temporada como titular do Real Madrid.