Real avança na Copa do Rei e espera Barcelona O Real Madrid sofreu para conseguir a classificação para as quartas de final da Copa do Rei, nesta terça-feira. Fora de casa, venceu o Málaga por 1 a 0 e chegou a um placar agregado de 4 a 2, uma vez que, no jogo de dia, no Santiago Bernabéu, havia vencido por 3 a 2. Benzema fez o único gol no La Rosaleda.