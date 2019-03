Real Madrid x Barcelona: transmissão e horário do jogo pelo Espanhol

Real Madrid e Barcelona se enfrentam neste sábado, às 16h45 (de Brasília), novamente no Santiago Bernabéu, onde o time merengue foi eliminado da Copa do Rei pelo rival catalão na última quarta-feira. Desta vez, o jogo será pela 26ª rodada do Campeonato Espanhol.

Onde assistir Real x Barcelona ao vivo?

Real x Barcelona terá transmissão da ESPN Brasil e acompanhamento em tempo real do Estado. O clássico de quarta-feira ainda está na memória de todos os torcedores. O Barça foi até Madri e aplicou um impiedoso 3 x 0 sobre o rival, resultado que o eliminou da Copa do Rei, já que empataram a primeira partida em 1 a 1.

No Campeonato Espanhol, a equipe catalã também leva vantagem. Lidera a competição, com 57 pontos, enquanto o Real aparece em terceiro, com 48. Na segunda colocação está o Atlético de Madrid, com 50 pontos.

O Barça vem de uma sequência de nove jogos sem perder. Na Liga, são 13 partidas consecutivas de invencibilidade e na última rodada, derrotou fora de casa o Sevilla por 4 a 2. Vale lembrar que na próxima quarta-feira, o Barcelona enfrenta o Girona, pela decisão da Supercopa da Catalunha.

O Real Madrid apresenta resultados mais irregulares. Antes de perder na Copa do Rei, o time de Santiago Solari havia derrotado fora de casa o Levante, por 2 a 1, e se redimiu da surpreendente derrota no Santiago Bernabéu para o Girona, por 2 a 1. A equipe merengue joga na próxima terça-feira contra o Ajax, pelo segundo jogo da Liga dos Campeões. Na primeira partida, o Real fez 2 a 1 nos holandeses, em Amsterdã.