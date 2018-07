Real bate Espanyol e vai à semifinal da Copa do Rei

MADRI - O Real Madrid venceu nesta terça-feira e se tornou o primeiro classificado às semifinais da Copa do Rei. Depois de vencer o Espanyol por 1 a 0 fora de casa, a equipe de Carlo Ancelotti aproveitou a vantagem, voltou a bater o adversário pelo mesmo placar, desta vez no Santiago Bernabéu, e garantiu o direito de brigar por uma vaga na decisão do torneio.

Agora, o Real espera para conhecer seu adversário na semifinal, que sairá do confronto entre Atlético de Madrid e Athletic Bilbao. Depois de vencer por 1 a 0 na ida, em casa, os madrilenhos decidem a classificação nesta quarta, em Bilbao. A outra semifinal será formada pelos vencedores dos confrontos Real Sociedad x Racing Santander e Levante x Barcelona.

Depois de vencer por 1 a 0 na ida, o Real Madrid entrou em campo nesta terça-feira com situação confortável. E o panorama madrilenho ficou ainda melhor logo aos sete minutos de jogo, quando Jesé recebeu lançamento perfeito de Xabi Alonso, dominou no peito e mostrou muita calma e categoria para tirar do goleiro.

Mesmo atrás no placar, o Espanyol não esboçava qualquer reação, pelo contrário, recebia pressão do Real, que perdeu boas chances com Cristiano Ronaldo. Se pouco incomodava com 11 em campo, o time catalão viu a possibilidade de buscar a virada ir por água abaixo quando perdeu Victor Sanchez, expulso aos 32 do segundo tempo.