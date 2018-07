Real cede empate no fim ao Atlético e perde chance de liderar

O Real Madrid cedeu empate no fim no clássico contra o Atlético de Madrid, fora de casa, e desperdiçou a chance de assumir a liderança do Campeonato Espanhol. O time de Cristiano Ronaldo vencia a partida até os 38 minutos do segundo tempo, quando Vietto deixou tudo igual em 1 a 1 - Benzema havia aberto o marcador. Com o resultado, o time visitante continua na segunda colocação com 15 pontos, um atrás do Villarreal. O Atlético está em quinto lugar, com 13.

Os dois times agora terão duas semanas de descanso por conta dos jogos das seleções nacionais. O Real volta a campo pelo Espanhol no dia 17, contra o Levante, no Santiago Bernabéu. No dia seguinte, o Atlético de Madri visita a Real Sociedad.

Em campo, o time visitante começou pressionando e conseguiu abrir o placar logo aos oito minutos de partida. Carvajal deu o drible da vaca em Filipe Luís e cruzou para Benzema escorar de cabeça e tirar o zero do placar. O Atlético acordou e perdeu um pênalti aos 20 minutos, quando Sergio Ramos derrubou Tiago dentro da área. Griezmann foi para a cobrança, mas Keylor Navas pulou no canto esquerdo para fazer grande defesa.

Os mandantes voltaram melhor no segundo tempo e dominaram a partida. No entanto, só conseguiram igualar o marcador aos 38 minutos. Jackson Martínez cruzou na área, Navas saiu mal, e a bola ficou para Vietto empurrar para as redes. Após levar o empate, o Real tentou ir ao ataque, Cristiano Ronaldo caiu na área e reclamou de pênalti. O Atlético ainda teve a oportunidade de virar no último minuto. Martínez bateu de fora da área e Navas fez boa defesa.

Com o 1 a 1 no clássico, a liderança do Espanhol permanece com o Villarreal, mesmo perdendo para o então lanterna Levante, por 1 a 0, fora de casa. O gol da partida foi do brasileiro Deyverson. Com o resultado, o time anfitrião subiu para o 18º lugar, com seis pontos e mantiveram os visitantes com 16.

Em casa, o Athletic Bilbao derrotou o Valencia por 3 a 1, de virada. Daniel Parejo abriu o placar para os visitantes, mas Laporte, Sudaeta e Aduriz garantiram a vitória. Com o resultado, o time basco chegou ao 13º lugar com sete pontos e o Valencia caiu para nono, com nove. O Betis venceu o Rayo Vallecano por 2 a 0 fora de casa com gols de Westermann e Ruben Castro Martin. Com o resultado, o time visitante subiu para a oitava colocação com 11 pontos. Os anfitriões estão em 15º, com sete.C