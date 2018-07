Sem Varane, Real chega à Alemanha com 21 jogadores

O elenco do Real Madrid desembarcou nesta terça-feira na Alemanha, onde encara o Wolfsburg, nesta quarta, pelo duelo de ida das quartas de final da Liga dos Campeões. O time comandado por Zinedine Zidane terá como única baixa no confronto o zagueiro francês Raphael Varane, que se recupera de uma lesão na panturrilha.

Já em relação ao grupo relacionado para enfrentar o Barcelona no clássico do último sábado, no Camp Nou, onde o Real venceu o arquirrival por 2 a 1, de virada, as novidades foram as presenças de Álvaro Arbeloa e do croata Mateo Kovacic, que haviam sido descartados do confronto válido pelo Campeonato Espanhol.

Entre os relacionados para este duelo de quarta-feira, por sinal, está o lateral Dani Carvajal, que conhece bem o Wolfsburg por ter defendido o Bayer Leverkusen na temporada 2012/2013 do futebol europeu. E o jogador aposta que o Real irá encarar um jogo "muito difícil", contra um rival que "normalmente te pressiona muito".

"Temos que começar da forma mais forte possível na primeira meia hora, tentar passar por cima do rival e conseguir algum gol. Sabemos que marcar fora é muito importante", ressaltou o jogador, em entrevista ao site oficial e ao canal de TV do Real Madrid, publicada nesta terça-feira.

Carvajal, por sua vez, enfatizou que é "muito importante não tomar gols" e lembrou que nas oitavas de final desta Liga dos Campeões, diante da Roma, a equipe merengue não foi vazada nenhuma vez - acumulou vitórias por 2 a 0 nos confrontos de ida e volta.

Os brasileiros Casemiro, Marcelo e Danilo também foram relacionados para o duelo desta quarta-feira, sendo que os dois primeiros tiveram boa atuação no clássico contra o Barcelona no último sábado. Já Danilo deverá retornar à lateral direita titular após ter sido poupado por Zidane, que optou por escalar Carvajal no Camp Nou.

Confira os convocados do Real Madrid para o jogo desta quarta-feira

Goleiros - Keylor Navas, Kiko Casilla e Rubén Yáñez;

Defensores - Pepe, Sergio Ramos, Nacho, Marcelo, Carvajal, Arbeloa e Danilo;

Meio-campistas - Tony Kroos, James Rodríguez, Gareth Bale, Casemiro, Kovacic, Modric e Isco;

Atacantes - Cristiano Ronaldo, Benzema, Lucas Vázquez e Jesé.