Real chega aos Emirados Árabes para o Mundial e exalta importância de ganhar tri

O Real Madrid chegou aos Emirados Árabes para iniciar sua preparação para as semifinais do Mundial de Clubes, na tarde deste domingo, noite do horário local. O time, que busca o terceiro título mundial consecutivo, vai enfrentar o japonês Kashima Antlers na próxima quarta-feira, às 14h30 (de Brasília), em Abu Dabi, em uma das semifinais da competição.

Em entrevista ao canal de TV do Real, o atacante Lucas Vázquez falou sobre o objetivo do time no Mundial e a importância de sua trajetória no torneio: "Não é nada fácil chegar ao Mundial de Clubes durante três anos consecutivos. O segredo destas três últimas temporadas foi o trabalho coletivo, o empenho no dia a dia e estarmos todos envolvidos e remando na mesma direção. A chave é estarmos desde o primeiro dia concentrados no nosso objetivo, que é conquistar o troféu, e ainda por cima quando temos pela frente dois jogos para consegui-lo. Temos de perceber a importância de tudo isto".

O astro galês Gareth Bale, por sua vez, agradeceu o apoio dos torcedores e salientou que o time trabalhará duro para ser campeão: "Quero agradecer aos fãs por nos apoiarem onde quer que formos e vamos trabalhar duro para nos tornar campeões. Toda vez que jogamos uma competição, queremos vencê-la e, portanto, queremos alcançar esse troféu novamente".

Já o lateral Carvajal salientou que a bagagem adquirida em outras participações no Mundial é importante para que o time possa voltar a brilhar na competição. "Nós temos boas experiências nesta competição. Não vai ser fácil e primeiro é preciso superar a semifinal para poder chegar à final. Para nós, o fato de todas as equipes quererem nos vencer é uma motivação extra. Faz com que tenhamos sempre de dar o máximo", destacou.

Depois de a Fifa ter divulgado a lista de inscritos do Real para o Mundial no último dia 6, o Real ratificou este grupo de 25 jogadores divulgados anteriormente, entre eles três brasileiros: Marcelo, Vinicius Junior e Casemiro, que não joga desde a partida contra o Celta, em 11 de novembro, quando sofreu uma entorse no tornozelo.

No último sábado, o Real Madrid conquistou uma magra vitória por 1 a 0 sobre o Rayo Vallecano, em casa, pelo Campeonato Espanhol, horas antes de embarcar rumo a Abu Dabi.

Confira a lista dos relacionados do Real para o Mundial:

Goleiros: Keylor Navas, Casilla e Courtois.

Defensores: Carvajal, Vallejo, Sergio Ramos, Varane, Nacho, Marcelo, Odriozola, Reguilón e Javi Sánchez.

Meio-campistas: Kroos, Modric, Casemiro, Valverde, Llorente, Asensio, Isco e Ceballos.

Atacantes: Mariano, Benzema, Bale, Lucas Vázquez e Vinicius Junior.