Real coloca Jovic em isolamento após encontrar amigo infectado com a covid-19

O Real Madrid anunciou nesta quarta-feira que decidiu colocar o atacante sérvio Luka Jovic em isolamento domiciliar. Isso porque o atleta de 22 anos se reuniu nesta semana com um amigo, que testou positivo para covid-19. Segundo a imprensa espanhola, o jogador já realizou um primeiro teste, que teve o resultado negativo.

Contudo, a recomendação feita pelo clube madrilenho é de que ele permaneça isolado para evitar qualquer risco de contágio entre os demais jogadores comandados pelo técnico francês Zinedine Zidane. Jovic será submetido a uma contraprova nos próximos dias. Caso o resultado seja mais uma vez negativo, poderá retomar a sua rotina de treinos na próxima semana.

O jogador já havia sido alvo de críticas antes do retorno do Campeonato Espanhol, que havia sido paralisado por três meses em meio à pandemia do novo coronavírus. Primeiro, foi acusado de quebrar a quarentena na Sérvia e, depois, enquanto se recuperava de uma lesão na perna direita promoveu um churrasco com amigos.

O Real Madrid desembolsou cerca de 60 milhões de euros (R$ 360 milhões) em sua contratação junto ao Eintracht Frankfurt, da Alemanha, em 2019. Até o momento, Jovic esteve em campo em 25 partidas, que resultaram em apenas dois gols e duas assistências.