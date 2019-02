Real confirma lesão sofrida em clássico e Llorente voltará a desfalcar o time

Substituído pelo brasileiro Casemiro aos 18 minutos do segundo tempo do clássico contra o Barcelona, na última quarta-feira, no Camp Nou, pela Copa do Rei, o volante Marcos Llorente se lesionou no confronto e voltará a desfalcar o Real Madrid.

Por meio de nota divulgada em seu site oficial nesta quinta, o clube informou que exames detectaram que o jogador sofreu uma lesão de grau 2 em músculo adutor da perna esquerda. Como de costume ao falar de atletas lesionados da equipe madrilenha, o departamento médico do Real não estabeleceu um período de afastamento dos gramados e disse que a situação de Llorente está "pendente de evolução".

Esse tipo de lesão, porém, costuma exigir um tempo estimado de três a quatro semanas de recuperação. Desta forma, já é certo que o meio-campista ficará fora do clássico de sábado contra o Atlético de Madrid, pelo Campeonato Espanhol, e também da partida de ida das oitavas de final da Liga dos Campeões, contra o Ajax, na próxima quarta-feira, em Amsterdã, na Holanda.

Para completar, Llorente passou a ser visto como dúvida para o duelo de volta da semifinal da Copa do Rei, diante do Barcelona, no dia 27 de fevereiro, em Madri. E esta é mais uma decepção amargada pelo jogador em um curto período de tempo, pois a lesão foi uma recaída de um mesmo problema muscular na perna esquerda, sofrido no final de dezembro, que o deixou de fora dos gramados por um mês. A partida da última quarta-feira foi apenas a sua segunda depois de ter se lesionado.