Real confirma volta de Marcelo e nova ausência de Kaká MADRI - Recuperado de lesão muscular na perna esquerda, o lateral-esquerdo Marcelo está de volta ao Real Madrid. Ele treinou normalmente na última quinta-feira e nesta sexta foi confirmado na lista de relacionados para o clássico diante do Atlético de Madrid, neste sábado, no Santiago Bernabéu, pela 14.ª rodada do Campeonato Espanhol.