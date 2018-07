Real derrota Basel e continua 100% na Liga dos Campeões

Mesmo longe de seus melhores dias, o Real Madrid manteve os 100% de aproveitamento na Liga dos Campeões nesta quarta-feira e confirmou a classificação às oitavas de final como primeiro colocado do Grupo B. Sem brilho, a equipe espanhola fez o suficiente para vencer o Basel por 1 a 0, na Suíça. O gol foi marcado por Cristiano Ronaldo.

O resultado deixou o Real com 15 pontos em cinco partidas, enquanto o Basel parou nos seis, dois à frente do Liverpool e do Ludogorets, que empataram por 2 a 2, na Bulgária. Liverpool e Basel se enfrentarão na última rodada, dia 9 de dezembro, na Inglaterra, para definir o segundo classificado da chave. No mesmo dia, o Real recebe o Ludogorets para cumprir tabela.

Talvez relaxado com a vaga garantida, o Real Madrid começou em ritmo extremamente lento nesta quarta-feira, e viu o Basel ir para cima. Empurrado pela torcida, o time suíço era quem mais se lançava ao ataque, mas esbarrava na própria deficiência técnica e por isso não criava oportunidades.

Já o Real foi fatal na primeira vez que chegou. Aos 34 minutos, Benzema recebeu pela esquerda e fez linda jogada, tirando o zagueiro e indo à linha de fundo. Então, rolou para trás, para Cristiano Ronaldo, que tocou para o gol vazio. Foi o 71.º gol do português na Liga dos Campeões, igualando marca de Raul. Messi chegou a 74 na terça e é o recordista.

O gol acordou o Basel, que foi com ainda mais ímpeto para o ataque e, aí sim, começou a incomodar, principalmente com González. Mas na volta para o segundo tempo o Real Madrid passou a mostrar sua superioridade técnica e assumiu o controle. James Rodríguez, aos quatro, e Cristiano Ronaldo, aos seis, levaram perigo. Aos 10, Gashi respondeu e quase marcou após bela jogada pela esquerda.

O Real levava a partida como queria, mas às vezes relaxava demais e o Basel assustava, como aconteceu aos 21 minutos. Gashi foi lançado por Embolo e tentou encobrir Keylor Navas, mas jogou por cima. No lance seguinte, o próprio Embolo aproveitou saída errada dos espanhóis, driblou Navas e bateu, mas aí o goleiro costarriquenho mostrou incrível agilidade e reação espalmou para escanteio.

A partida finalmente ficava mais aberta e o Real perderia grande chance de selar a vitória aos 29, quando Bale recebeu pela esquerda e encheu o pé, mas a bola explodiu no travessão. Aos 31, Coentrão e Bale fizeram linda tabela e o galês deixou para Cristiano Ronaldo, sozinho, mas o português jogou para fora a última boa oportunidade da partida.

LIVERPOOL EMPATA

Na Bulgária, o Liverpool levou um susto logo no início e sofreu o primeiro gol com apenas três minutos. O brasileiro Marcelinho arriscou chute de longe, Mignolet falhou ao tentar agarrar e Dani Abalo aproveitou para tocar para a rede. A sorte inglesa é que o Ludogorets também falharia cinco minutos depois. Após lançamento de Gerrard, Lambert tentou ajeitar de cabeça, mas errou. A zaga adversária, no entanto, ficou olhando e o atacante foi esperto para se antecipar e tocar para a rede.

O gol diminuiu a pressão sobre o Liverpool e a equipe passou a tomar conta das ações. Até que aos 37 minutos, virou o placar. Sterling fez boa jogada pela esquerda e cruzou rasteiro para a área. Henderson foi mais rápido que seus marcadores e finalizou para o gol. Quando a partida parecia definida, o Ludogorets chegou ao empate aos 43 do segundo tempo, com Terziev, após cobrança de escanteio.