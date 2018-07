Real derrota Villarreal e se aproxima dos líderes do Espanhol

Sem a mesma performance das partidas anteriores, o Real Madrid derrotou o Villarreal, por 2 a 0, fora de casa, e encostou nos líderes do Campeonato Espanhol. Um dos gols foi marcado por Cristiano Ronaldo, que selou uma inspirada semana, na qual anotou nada menos que oito gols.

No sábado passado, ele anotara três na goleada de 8 a 2 sobre o La Coruña. Depois, balançou as redes quatro vezes no triunfo sobre o Elche, na terça, ambos os jogos também em rodada do Espanhol. Com seu tento neste sábado, o atacante português chegou ao oitavo gol em sete dias.

Curiosamente, Cristiano Ronaldo deixou sua marca na partida contra o Villarreal depois que um avião sobrevoou o Estádio El Madrigal com uma faixa pedindo a volta do jogador ao Manchester United - "Volte para casa, Ronaldo", dizia a mensagem. O avião fora alugado por torcedores do clube inglês, insatisfeitos com o futebol apresentado atualmente pelo time.

Cristiano Ronaldo marcou o segundo do Real neste sábado. Aos 40 minutos do primeiro tempo, ele recebeu passe rasteiro de Benzema e, sem marcação, não teve dificuldade para mandar para as redes. Antes, o volante Modric acertara belo chute de fora da área, abrindo o marcador, aos 32 minutos. Com o triunfo, o Real Madrid alcançou os 12 pontos e já aparece próximo dos primeiros colocados. Valencia, Barcelona e Sevilla dividem a ponta da tabela, todos com 13 pontos. O time catalão enfrenta ainda neste sábado o Granada, em casa.