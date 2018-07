Real e Atlético se enfrentam em Madri pelo Espanhol

O Campeonato Espanhol está apenas em sua terceira rodada, mas já tem um clássico daqueles de sair faísca. Neste sábado, no Santiago Bernabéu, Real Madrid e Atlético de Madrid vão colocar em campo uma rivalidade que cresceu bastante na temporada passada, quando os dois times decidiram o título da Liga dos Campeões da Europa.

O Barcelona continua sendo - e sempre será - o maior rival do Real, mas o crescimento do Atlético sob o comando do argentino Diego Simeone fez o gigante de Madri levar mais a sério seu "vizinho", que ganhou o Campeonato Espanhol e ficou a minutos de derrotar o Real na decisão do torneio europeu.

Depois de muitos anos fazendo o papel de freguês do Real, o Atlético descobriu na temporada passada como derrotar o time merengue, o que voltou a fazer recentemente na Supercopa da Espanha. Carlo Ancelotti, treinador dos campeões continentais, sabe o que terá de enfrentar: uma equipe que se defende muito bem, tem ótimos jogadores no ataque e que, principalmente, não é de aliviar nas bolas divididas.

"O Atlético tem um estilo próprio, com muita intensidade", analisou Ancelotti. Como bom italiano, ele aprecia o futebol físico que pratica o Atlético. "O futebol é assim mesmo, não é um jogo para senhoritas, é um jogo para homens."

Simeone, o responsável pelo estilo do Atlético, negou que seu time seja violento. "Nós somos uma equipe que joga com muita intensidade."

Infelizmente para Simeone, Cristiano Ronaldo vai jogar. Recuperado de uma lesão, o astro estará ao lado de Bale e Benzema no temido ataque do Real. James Rodríguez, que ainda não brilhou em seu novo clube, deverá ficar no banco de reservas. O Atlético provavelmente terá no ataque o mexicano Jiménez e o croata Mandzukic.

OUTROS JOGOS

O Barcelona terá Neymar e Messi para derrotar o perigoso Athletic de Bilbao, que nesta temporada vai disputar também a Liga dos Campeões da Europa.

O Arsenal terá neste sábado o desafio de derrotar o Manchester City, atual campeão inglês e candidato forte a ganhar o título novamente. A equipe de Londres terá a vantagem de jogar em seu estádio e contará com a estreia do atacante Welbeck, que foi contratado do Manchester United. O City, por sua vez, poderá contar com Frank Lampard, que foi emprestado ao clube pelo New York City, dos Estados Unidos.

O Chelsea vai receber o Swansea e o Liverpool jogará contra o Aston Villa.