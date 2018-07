Real e Barça dominam eleição de Time do Ano no site da Uefa

Assim como em 2010, jogadores que atuam na Espanha dominaram a lista. O Barça, campeão espanhol e da Liga dos Campeões, teve cinco jogadores escolhidos, e o Real Madrid ficou com três.

A Uefa, que anunciou os resultados em seu site (www.uefa.com) nesta quarta-feira, informou que foram registrados 4,5 milhões de votos de torcedores.

O ataque do Time do Ano é formado por Lionel Messi, do Barça, ao lado de Cristiano Ronaldo, do Real. O meio-campista Xavi, da equipe catalã, foi o jogador mais votado e forma o meio-campo da equipe ao lado de seu colega de Barça Andrés Iniesta.

O lateral-direito brasileiro Daniel Alves representa o Barcelona na defesa, ao lado do zagueiro Gerard Piqué. O também brasileiro Marcelo é o lateral-esquerdo da equipe.

A equipe da capital espanhola tem também o goleiro da equipe escolhida pelos eleitores do site da Uefa, com Iker Casillas.

Só um jogador que atua no futebol inglês foi escolhido para compor a lista, o galês Gareth Bale, do Tottenham, que foi recompensado por algumas boas performances pela sua velocidade que tem ajudado o clube do norte de Londres a lutar pelo título inglês nesta temporada.

Bale é o primeiro galês a aparecer na equipe eleita pelos visitantes do uefa.com desde que a eleição começou há 11 anos.

O zagueiro brasileiro do Milan Thiago Silva, e o meia-direita holandês do Bayern de Munique Arjen Robben completam a lista de 11 jogadores, que teria Pep Guardiola, do Barcelona, como técnico.

(Reportagem de Martyn Herman)