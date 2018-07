Real e Barça fazem minuto silêncio; Atlético lembra Cleber Santana

Os elencos de Real Madrid e Barcelona respeitaram luto de um minuto antes de treinarem na manhã desta terça-feira, na Espanha, em respeito à morte de pelo menos 70 pessoas que estavam no voo que levava o elenco da Chapecoense para a final da Copa Sul-Americana, em Medellín, na Colômbia.

Em nota, o Real disse que "lamenta profundamente" o trágico acidente sofrido pela Chapecoense e expressa condolência às famílias e aos amigos das vítimas. Já o Barcelona relatou seu "apoio e solidariedade" com as vítimas e as famílias atingidas pela tragédia na Colômbia.

O Atlético de Madrid, por sua vez, além de expressar condolência pelas vítimas, lembrou do seu ex-jogador Cleber Santana, uma das vítimas do acidente. O meia jogou na Espanha entre 2007 e 2010, passando também pelo Mallorca. Estava desde o ano passado na Chapecoense, onde era titular absoluto.