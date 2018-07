Real e Barcelona iniciarão disputa da Copa do Rei contra times da 3ª divisão Real Madrid e Barcelona não terão, na teoria, tarefas das mais difíceis no início de caminhada na Copa do Rei desta temporada. Nesta sexta-feira, aconteceu o sorteio dos confrontos da competição. Nele, ficou definido que o time madrilenho terá pela frente na estreia o Cádiz, enquanto os catalães duelarão com o Villanovense.