Real e Manchester United vencem amistosos nos EUA

O Real Madrid derrotou o Chivas Guadalajara, do México, por 3 a 0, em amistoso realizado no Qualcomm Stadium, em San Diego. Os brasileiros Marcelo e Kaká foram titulares na equipe espanhola, mas o principal destaque foi Cristiano Ronaldo, que anotou os três gols do jogo.

Os gols da vitória do Real Madrid saíram todos no segundo tempo e em um período de menos de dez minutos. O astro português marcou aos 27, aos 30, em cobrança de pênalti, e aos 36 minutos para definir o triunfo da equipe espanhola sobre o Chivas Guadalajara. Agora, o time volta a entrar em campo no sábado em duelo contra o Philadelphia Union.

Mesmo sem todos os seus titulares, o Manchester United massacrou o Seattle Sounders por 7 a 0, em partida realizada no CenturyLink Field, em Seattle. A equipe inglesa abriu o placar aos 15 minutos do primeiro tempo, com Michael Owen. Os outros seis gols da partida saíram apenas no segundo tempo.

Rooney foi o principal destaque ao fazer três gols, aos seis, 24 e 27 minutos. O senegalês Mame Biram Diouf marcou aos cinco minutos, o sul-coreano Park Ji-Sung fez aos 25 e o francês Gabriel Obertan definiu a goleada por 7 a 0 aos 43 minutos. O Manchester volta a jogar no sábado, contra o Chicago Fire.