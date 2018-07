Real empata com time da 3ª divisão e vai às oitavas da Copa do Rei

O Real Madrid garantiu vaga nas oitavas de final da Copa do Rei nesta terça-feira, mesmo ficando apenas no empate por 2 a 2 com o fraco Fuenlabrada, da terceira divisão espanhola. O técnico Zinedine Zidane mandou a campo um time reserva, viu os donos da casa saírem atrás no placar, virarem, mas permitirem o empate do adversário já aos 43 minutos do segundo tempo.

O confronto marcou o retorno de alguns nomes importantes para o Real. Recuperados de problemas físicos, o goleiro Keylor Navas e o volante Kovacic foram titulares nesta terça. Já o galês Gareth Bale começou no banco, entrou no segundo tempo e foi essencial para a reação madrilenha.

O empate foi suficiente para a classificação porque o Real já havia derrotado o Fuenlabrada na partida de ida, fora de casa, quando fez 2 a 0 apesar de também atuar com os reservas.

Nesta terça, Zidane lançou a campo uma escalação repleta de nomes pouco utilizados, como Álvaro Tejero, Theo Hernández e Feuillassier. O Real sentiu a falta de seus principais jogadores e viu o adversário sair na frente aos 24 minutos, com ajuda de Navas. Luis Milla arriscou de longe, o goleiro só desviou e não impediu que a bola fosse parar na rede.

A reação do Real só aconteceu no segundo tempo, e após a entrada de Bale. Aos 17 minutos, ele recebeu pela direita e deu lindo cruzamento de trivela, na cabeça de Borja Mayoral, que marcou. Aos 24, o galês ficou com a sobra, deu um chapéu no zagueiro e parou no goleiro, mas o mesmo Mayoral aproveitou o rebote para virar.

O resultado parecia definido, mas o Fuenlabrada não queria deixar o Santiago Bernabéu com uma derrota. E buscou o empate no fim. Após erro do adversário no meio de campo e contra-ataque puxado pela esquerda, Portilla tentou duas vezes para marcar o segundo e deixar tudo igual.

OUTROS RESULTADOS

Ainda nesta terça-feira, o Celta de Vigo confirmou o favoritismo diante do Eibar ao vencer por 1 a 0 em casa. Iago Aspas marcou, de pênalti, o único gol da partida. A equipe já havia vencido o primeiro jogo por 2 a 1 e, por isso, avançou às oitavas de final.

Situação idêntica viveu o Leganés, que recebeu o Valladolid e venceu por 1 a 0 para se classificar. Já o Levante garantiu vaga ao empatar por 1 a 1 com o Girona, também em casa. Por fim, o Málaga recebeu o Numancia, empatou também por 1 a 1 e foi eliminado, já que havia caído por 2 a 1 na ida.