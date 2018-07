Real empata com time da terceira divisão na Copa do Rei Mesmo com alguns de seus principais astros em campo, como o goleiro Casillas e o meia-atacante Cristiano Ronaldo, o Real Madrid decepcionou em sua estreia na Copa do Rei. Nesta terça-feira, jogando fora de casa, o milionário e poderoso time não conseguiu sair do 0 a 0 contra o Murcia, clube que ocupa a terceira divisão do Campeonato Espanhol.