Real espanta crise e goleia Basel por 5 a 1 na Liga dos Campeões

Mesmo depois do título conquistado na temporada passada, quando ampliou seu recorde para 10 troféus na competição, o Real Madrid estreou pressionado na Liga dos Campeões da Europa. Vinha sendo criticado até por sua própria torcida, por causa dos resultados ruins no começo do Campeonato Espanhol. Mas acabou com as dúvidas sobre seu potencial nesta terça-feira, quando recebeu o Basel no Estádio Santiago Bernabéu e goleou por 5 a 1.

Na estreia na Liga dos Campeões, o técnico italiano Carlo Ancelotti apostou novamente na escalação dos dois novos astros do Real, o alemão Kroos e o colombiano James Rodríguez, junto com o trio de frente que já brilhou na temporada passada, formado pelo galês Bale, o francês Benzema e o português Cristiano Ronaldo. Além disso, manteve o goleiro espanhol Casillas, contestado pela torcida e pela imprensa, como titular diante do Basel.

Assim, com força máxima, o Real não teve dificuldades para golear o time suíço na abertura do Grupo B da competição. Ainda no primeiro tempo, abriu 4 a 0. Saiu na frente com gol contra de Suchy. Depois, ampliou com Bale, Cristiano Ronaldo e James Rodríguez. O Basel descontou com Gonzalez antes do intervalo, mas não foi capaz de ameaçar a vitória espanhola. Na segunda etapa, Benzema também marcou o seu, para definir o placar no Bernabéu.

Pelo mesmo Grupo B, o Liverpool voltou a disputar a Liga dos Campeões após cinco anos de ausência. Dono de cinco títulos na história da competição, o time inglês teve uma vitória dramática na estreia. Jogando em casa, no Estádio Anfield Road, fez 2 a 1 no Ludogorets com todos os gols nos minutos finais do segundo tempo da partida. Balotelli abriu o placar aos 37, Abalo empatou para os búlgaros aos 46 e Gerrard fez de pênalti já aos 48.