Real estreará no Mundial contra vencedor de Chivas e representante asiático

A Fifa realizou nesta terça-feira, em sua sede em Zurique, na Suíça, o sorteio do Mundial de Clubes deste ano, que será mais uma vez realizado nos Emirados Árabes Unidos. Nele, ficou definido que o Real Madrid, o atual campeão, fará a sua estreia no dia 19 de dezembro, já pelas semifinais, contra o vencedor do duelo de quartas de final entre o mexicano Chivas Guadalajara, vencedor da Liga dos Campeões da Concacaf, e o representante da Liga dos Campeões da Ásia.

A equipe comandada agora pelo técnico Julen Lopetegui, classificada diretamente para as semifinais - assim como o campeão da Copa Libertadores -, buscará o seu terceiro título consecutivo nesta competição. Na edição do ano passado, os espanhóis derrotaram o Grêmio por 1 a 0, com gol do português Cristiano Ronaldo. Na temporada anterior, vitória sobre o Kashima Antlers, do Japão.

Já no caminho do campeão da Libertadores, que fará a sua estreia no dia 18 de dezembro, pode aparecer o Al Ain, representante do país-sede, ou o Team Wellington, da Nova Zelândia, campeão da Oceania, que se enfrentam na primeira fase - no dia 12 -, ou o campeão da África, que estreia na segunda fase. A competição sul-americana está nas quartas de final e conta com três clubes brasileiros (Palmeiras, Cruzeiro e Grêmio).

Os vencedores da Libertadores, da Liga dos Campeões da Ásia e da Liga dos Campeões da África só serão conhecidos em novembro. No Mundial, a decisão pelo terceiro lugar e a grande final, na cidade de Dubai, serão disputadas no dia 22 de dezembro.

Confira a tabela do Mundial de Clubes da Fifa:

12/12 (quarta-feira)

Jogo 1 - Al-Ain (Emirados Árabes Unidos) x Team Wellington (Nova Zelândia)

15/12 (sábado)

Jogo 2 - Campeão da África x Vencedor do Jogo 1

Jogo 3 - Campeão da Ásia x Chivas Guadalajara (México)

18/12 (terça-feira)

Semifinal - Campeão da Copa Libertadores x Vencedor do Jogo 2

19/12 (quarta-feira)

Semifinal - Real Madrid x Vencedor do Jogo 3

22/12 (sábado)

Disputa de terceiro lugar

Final