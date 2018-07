Real estreará sem Cristiano Ronaldo, Casillas e mais quatro

Atual campeão da Copa do Rei, o Real Madrid irá estrear nesta edição da competição sem o seu principal astro em campo. Nesta mesma quarta-feira em que o time enfrentará o Cornellá, a partir das 17 horas, em Barcelona, o técnico Carlo Ancelloti confirmou a escalação titular da equipe sem Cristiano Ronaldo.

No jogo diante de um rival que hoje ocupa a terceira divisão espanhola, o treinador italiano optou por poupar o astro português, o goleiro e capitão Iker Casillas, os zagueiros Sergio Ramos e Pepe e os meio-campistas Toni Kroos e Luka Modric.

Sem estes seis jogadores titulares, Ancelotti confirmou que o Real irá a campo com Keylor Navas; Arbeloa, Carvajal, Varane e Nacho; Khedira, Illarra, Isco e James Rodríguez; Chicharito Hernández e Benzema. Ele convocou 18 atletas para este confronto de ida do mata-mata da Copa do Rei, entre eles cinco atletas do time de base: Rubén Yáñez, Medrán, Raúl de Tomás, Jaime e Lucas Torro.

Ausência de maior peso do Real neste confronto, Cristiano Ronaldo já havia recebido uma folga de Ancelotti e não participou do treino da última terça-feira. Em excelente fase, o português foi liberado das atividades no clube depois de ter ajudado a equipe a derrotar o Barcelona por 3 a 1, no clássico do último sábado, no Santiago Bernabéu, pelo Campeonato Espanhol.