Real fará amistoso em prol de vítimas de terremoto

A partida beneficente será realizado no estádio de Nueva Condomina, contra um selecionado escolhido por José Antonio Camacho, um dos jogadores espanhóis mais importantes da história do Real, e que em fevereiro deixou o Osasuna, onde trabalhava como treinador.

O terremoto de magnitude 5,1 que teve Lorca como cidade mais atingida matou nove pessoas e deixou milhares de desabrigados em Múrcia. O local será visitado pelos jogadores do Real Madrid na tarde de quarta-feira, antes do jogo. De acordo com o clube de Madri, eles passarão pelas áreas mais afetadas para conhecer os danos causados pelo tremor.

A organização da partida irá reservar uma parte das arquibancadas para patrocinadores, visando aumentar a renda do jogo e, consequentemente, a assistências às vítimas.