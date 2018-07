Real goleia e Cristiano Ronaldo chega à marca de 9 gols em 4 jogos

Depois de uma Copa do Mundo absolutamente apagada, tendo que lidar com uma tendinite no joelho, Cristiano Ronaldo parece disposto a fazer uma temporada para entrar para a história. Nesta terça-feira, ele fez quatro gols - dois deles de pênalti - na goleada de 5 a 1 do Real Madrid sobre o Elche, pela quinta rodada do Campeonato Espanhol.

Assim, o português chegou a incríveis nove gols nas quatro partidas que disputou na competição - ele não jogou na derrota para a Real Sociedad. É mais, por exemplo, que a não menos impressionante marca de Diego Costa, que anotou sete nos seus quatro primeiros jogos pelo Chelsea, batendo o novo recorde do Campeonato Inglês.

Ronaldo começou o jogo no Santiago Bernabéu, nesta terça, como vilão. Afinal, foi num pênalti cometido por ele que o Elche abriu o placar, com Albacar. O Real, pela primeira vez na temporada, jogava com o costarriquenho Navas no gol, substituindo o contestado Casillas.

Quatro minutos depois, aos 19, Bale apareceu na área para desviar cruzamento de James Rodríguez e marcar de cabeça. A virada veio aos 27, quando Marcelo se jogou descaradamente na área. Cristiano Ronaldo marcou de pênalti.

O segundo do português no jogo saiu aos 32, de cabeça, completando cruzamento do lateral brasileiro. O quarto também foi de pênalti, sofrido exatamente por Cristiano Ronaldo. Nos acréscimos do jogo, ele recebeu de Bale e fechou a contagem.

Com a vitória, o Real Madrid chegou a 13 gols em quatro dias (havia feito 8 a 1 no Deportivo La Coruña, sábado) e subiu a nove pontos, no quarto lugar. À sua frente, Sevilla, Valencia (nove pontos) e Barcelona (12). Os rivais, porém, ainda jogam na rodada. O Elche tem só quatro pontos, na parte de baixo da tabela.