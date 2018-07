Real goleia e volta a abrir vantagem sobre o Barça

Com o resultado, o Real voltou a deixar a vantagem na liderança em seis pontos - 75 a 69. O time madrilenho estava a dez pontos do Barcelona há duas rodadas, mas permitiu a aproximação do rival depois de dois empates em sequência, contra Málaga e Villarreal. Já a Real Sociedad segue na 14.ª colocação, com 33 pontos.

A boa notícia para o futebol brasileiro foi a volta do meia Kaká ao time titular do Real, depois de sequer ter entrado no empate diante do Villarreal, no último domingo. Além dele, o lateral Marcelo foi o único do País em campo.

O JOGO - Para acabar com a pressão, o Real Madrid foi para cima e abriu o placar logo no início, com Higuaín, depois de bom cruzamento de Benzema pela direita, aos 6 minutos. Mais tranquilo, o time da casa passou a tocar a bola e achou seu segundo gol aos 32 minutos, com Cristiano Ronaldo, que aproveitou belo passe de Kaká.

Antes do final da primeira etapa, Benzema recebeu ótima bola e tocou com categoria, encobrindo o goleiro Bravo, aos 40. Um minuto depois, a Real Sociedad diminuiu. Xabi Prieto arriscou de fora da área, a bola desviou em Sergio Ramos e enganou Casillas.

Na volta para o segundo tempo o Real voltou a pressionar e em dez minutos transformou a vitória em goleada. Aos 3, Khedira encontrou Benzema, que não desperdiçou e marcou seu segundo na partida. Sete minutos depois, foi a vez de Cristiano Ronaldo anotar seu segundo gol e definir o placar.

Na próxima rodada, o líder do campeonato tentará manter o embalo diante do Osasuna, no próximo sábado. Mas antes, nesta terça, vai ao Chipre, onde enfrenta o APOEL pela partida de ida das quartas de final da Liga dos Campeões da Europa. Já a Real Sociedad só volta a atuar no dia 1.º de abril, quando enfrenta o Rayo Vallecano, em casa.