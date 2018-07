Real goleia o Rayo Vallecano e continua líder do Espanhol

O Real Madrid mais uma vez deu mostras de seu poder de fogo neste sábado e conseguiu outra goleada pelo Campeonato Espanhol. A vítima da vez foi o Rayo Vallecano, que foi ao Santiago Bernabéu mas não resistiu e caiu por 5 a 1. Foi a quarta vez nas últimas cinco partidas que os comandados de Carlo Ancelotti marcaram ao menos quatro gols - já são 42 gols em 11 partidas da competição.

O resultado manteve o Real na liderança. A equipe havia sido ultrapassada pelo Barcelona, que jogou mais cedo, mas agora chegou a 27 pontos, contra 25 do rival. Na próxima rodada, somente no dia 22, o adversário será o Eibar, fora de casa. Já o Rayo Vallecano parou nos 11 pontos, é o 12.º, e voltará a campo para pegar o Celta, no dia 23.

Embalado com seu grande momento ofensivo, o Real Madrid começou com tudo e marcou o primeiro logo aos oito minutos. Toni Kroos recebeu pela esquerda e cruzou no pé de Bale, que completou para a rede. O segundo saiu aos 40, quando Sergio Ramos aproveitou escanteio da direita e, meio sem jeito, tocou de joelho para marcar.

O jogo era fácil, o Real relaxou e o Rayo Vallecano diminuiu. Aos 44, Keylor Navas saiu jogando na fogueira para James Rodríguez, que se complicou e ao tentar devolver tocou no pé do adversário. Alberto Bueno recebeu, teve calma para cortar o marcador e diminuir a diferença.

Mas já na volta para o segundo tempo o Real retomou o controle do jogo e chegou ao terceiro com Toni Kroos, de fora da área, aos nove minutos. Aos 12, Benzema marcou em posição irregular, mas o árbitro não viu e validou o lance. Ainda houve tempo para Cristiano Ronaldo marcar o dele, aos 37 minutos, em rápido contra-ataque e contando com a colaboração do goleiro adversário.

GETAFE E ELCHE EMPATAM

No outro jogo deste sábado pelo Campeonato Espanhol, o Getafe recebeu o Elche e não passou de um empate por 0 a 0. O resultado deixou o Getafe na nona colocação da tabela, com 14 pontos, enquanto o Elche é apenas o 17.º, com nove.