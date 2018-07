Real goleia por 6 a 1 com quatro de Cristiano Ronaldo

Em dia inspirado, o atacante Cristiano Ronaldo marcou quatro gols neste sábado e comandou o Real Madrid na goleada de 6 a 1 sobre o Racing Santander, em casa, pela oitava rodada do Campeonato Espanhol.

Com a vitória, o time madrilenho se garantiu na liderança, desbancando o Barcelona, que havia assumido a ponta de forma provisória ao bater o Zaragoza por 2 a 0, ainda neste sábado. O Real chegou aos 20 pontos, um a mais que o rival. O Racing soma sete, na 16.ª colocação, à beira da zona de rebaixamento.

O sexto triunfo do Real no campeonato foi liderado pelo astro Cristiano Ronaldo, artilheiro do Espanhol, com nove gols nos últimos quatro jogos. Mas o primeiro gol da partida foi marcado pelo argentino Higuaín, após lançamento do compatriota Di Maria, aos 10 minutos.

O português aumentou a vantagem dos donos da casa cinco minutos depois. Higuaín, desta vez, atuou como garçom e cruzou rasteiro na área para Cristiano Ronaldo marcar seu primeiro. O segundo saiu aos 27, depois de assistência de Özil.

O atacante anotou mais um no início do segundo tempo, quando o Racing tentava esboçar uma reação. Özil, novamente, deu grande passe para Cristiano Ronaldo marcar o quarto gol do Real. O quinto surgiu em cobrança de pênalti sofrido por Di Maria. O jogador português não decepcionou e mandou para as redes, em seu quarto gol na partida.

Aos 19 minutos, Özil deixou sua merecida marca no placar. Ele recebeu lançamento na entrada da área, driblou o marcador e bateu no canto, para o fundo das redes. Abatido, o Racing marcou seu gol de honra aos 28, com Diop.