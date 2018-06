Real leva gol no fim, empata com Levante e estaciona em 4º lugar no Espanhol

O Real Madrid voltou a dar uma demonstração do momento instável que vive nesta temporada ao empatar por 2 a 2 com o Levante, fora de casa, em Valência, pelo Campeonato Espanhol. O time comandado por Zinedine Zidane ainda amargou o resultado ao levar um gol aos 44 minutos do segundo tempo, apenas oito minutos depois de Isco colocar a equipe madrilenha na frente do placar.

Com o empate, o Real estacionou na quarta posição da tabela, com 39 pontos, contra 40 do Valencia, terceiro colocado, que poderá aumentar a sua vantagem sobre o time merengue na partida contra o Atlético de Madrid, neste domingo, fora de casa, no complemento desta 22ª rodada da competição.

Já o Levante chegou aos 20 pontos na 17ª posição e respirou um pouco em sua luta para se afastar da zona do rebaixamento, hoje encabeçada pelo La Coruña, 18º colocado, com 17 pontos, que na últimas sexta-feira foi goleado por 5 a 0 pela Real Sociedad.

O Real Madrid vinha de duas vitórias consecutivas no Espanhol, sendo a última delas uma ótima goleada por 4 a 1 sobre o Valencia. E deu a impressão de que voltaria a ganhar mais um jogo ao abrir o placar já aos 11 minutos do primeiro tempo do duelo deste sábado.

Após escanteio batido pelo lado direito, Sergio Ramos recebeu no centro da grande área e cabeceou sem muita força, mas o goleiro Olazábal bobeou e deixou a bola entrar em seu canto direito.

Aos 41 minutos, porém, o Levante chegou ao empate diante de seus torcedores. Morales foi lançado nas costas da zaga, ficou cara a cara com Navas e finalizou. O goleiro defendeu apenas parcialmente e, no rebote, Emmanuel Boateng chutou de primeira e deixou tudo igual no placar.

Na etapa final, o jogo seguiu imprevisível e com boas chances de gol para os dois times, mas as redes só foram ser balançadas novamente aos 36 minutos. Carvajal tocou no lado direito da área para Benzema, que levou a melhor sobre o zagueiro Postigo na linha de fundo e cruzou para trás. Isco dominou a bola e chutou forte para colocar o Real de novo na frente.

O Levante, porém, chegaria ao empate no final da partida graças a um gol marcado pelo estreante Pazzini. O jogador italiano recebeu bom passe pela esquerda e chutou no canto esquerdo de Navas, que ainda tocou na bola, mas deixou a mesma passar e entrar devagar no seu gol na sequência.

OUTROS JOGOS

Em outros dois duelos realizados na noite deste sábado, o Betis derrotou o Villarreal por 2 a 1, em casa, enquanto o Alavés superou o Celta pelo mesmo placar, também atuando como mandante. Com a derrota, o Villarreal perdeu a chance de ultrapassar o Real ao seguir com 37 pontos na quinta posição.

Já o Betis agora é o nono colocado, com 30 pontos, apenas um atrás do Celta, o oitavo na tabela. O Alavés, por sua vez, ultrapassou o Levante e assumiu o 16º lugar, com 22.