Real Madrid abre 13 pontos depois de esmagar o Racing Santander

MADRI - Uma cabeçada de Cristiano Ronaldo abriu o caminho da vitória em casa do Real Madrid sobre Racing Santander por 4 a 0 no sábado e ampliou a vantagem sobre o vice-líder Barcelona no topo da liga espanhola para 13 pontos.

Kaká fez o passe para o gol 28 de Ronaldo no Campeonato Espanhol aos seis minutos de jogo, colocando o português cinco pontos à frente de Lionel Messi no topo da artilharia.

O Racing Santander, 18° colocado, ficou com dez homens seis minutos antes do intervalo, porque o árbitro expulsou o zagueiro Domingo Cisma por colocar a mão na bola pela segunda vez.

O Real ampliou nos acréscimos, quando uma tentativa de Karim Benzema foi desviada em cima da linha pelo zagueiro Bernardo, pressionado por Sergio Ramos.

Di Maria, voltando após lesão, fez o terceiro aos 18' da etapa final e Benzema, com um chute desviado, selou a 18a vitória do time de José Mourinho em 19 partidas desde o final de setembro, chegando a 61 pointos em 23 jogos.

"A melhor coisa é que nós conseguimos mais três pontos e temos uma partida a menos", disse Mourinho em coletiva de imprensa. "Vencemos sem brilhar, mas sem muito esforço," acrescentou.

FORMA IMPERIOSA

O Barça, que bateu o Real por 3 a 1 em dezembro, mas não tem feito uma boa camapanha como visitante, pode devolver a vantagem para dez pontos se vencer em casa o terceiro colocado Valencia no domingo.

Porém, com o Real em imperiosa forma e perdendo poucos pontos, a luta do campeão europeu e mundial pelo quarto título espanhol seguido parece uma causa perdida.

Na partida disputada mais cedo, o Espanyol ultrapassou o Levante e assumiu o quarto lugar com empate eme 1 a 1 fora de casa com o Getafe.

O Espanyol tem 33 pontos, um a mais que o Levante que recebe o Rayo Vallecano no domingo.

O Sevilla encerrou a série de três derrotas seguidas e oito jogos sem vencer batendo o Osasuna por 2 a 0, o primeiro sucesso do novo treinador Michel.

Gary Medel fez o primeiro aos 16 de jogo no estádio Sanchez Pizjuan e Piotr Trochowski fechou o placar nos acréscimos da etapa final.

A vitória levou o time da Andalusia ao décimo lugar com 29 pontos e eles seguem na disputa por uma vaga na Liga Europa na próxima temporada.

O Osasuna, que venceu em casa o Barça por 3 a 2 na semana passada, é o oitavo com 31 pontos.