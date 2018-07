Real Madrid abre oito pontos após vitória em Mallorca

De qualquer maneira, o terceiro colocado Valencia perdeu a chance de ficar a um ponto do Barcelona ao perder em casa por 1 x 0 para o Real Sociedad.

O atacante israelense do Mallorca, Tomer Hemed's, acertou uma soberba cabeçada e surpreendeu o líder Real Madrid a seis minutos do intervalo no estádio Iberostar, mas Higuain, que começou no banco, empatou a 18 minutos do final.

Callejon marcou o gol da virada aos 40 quando ele correu em direção a uma bola perdida e disparou entre a defesa do Mallorca para levar o Real a 46 pontos em 18 partidas.

O Real teve que batalhar pela vitória e o treinador Jose Mourinho, que teve que mudar para uma formação mais ofensiva com apenas três defensores quando estava em desvantagem no placar, elogiou seu colega Joaquin Caparros e seus jogadores.

"Jogamos contra um time com um grande treinador que estava perfeitamente organizado na defesa," disse Mourinho em uma coletiva.

"Eles estavam bem preparados para esta partida," acrescentou o português. "Eles sabiam o que esperar de nós, estavam bem focados e não cometeram erros."

O Barça, que enfrenta o Real pelas quartas-de-final da Copa do Rei na próxima quarta-feira no Santiago Bernabeu, pode trazer a diferença de volta aos cinco pontos com uma vitória em casa sobre o Bétis neste domingo.

O time de Pep Guardiola, campeão espanhol, europeu e mundial está invicto em casa nesta temporada e marcou 39 gols em nove partidas no estádio Camp Nou, sem sofrer nenhum.

PROTESTOS EM ZARAGOZA

O atacante do Real Sociedad, Antoine Griezmann, marcou o único gol do jogo aos 11 minutos da etapa final contra o Valencia quando ele dominou o rebote do seu próprio chute e fuzilou o goleiro Diego Alves.

A vitória levou o clube de San Sebastian ao 13º lugar com 21 pontos, dois a frente do Mallorca em 15º.

A luta do Sevilla para se classificar à próxima edição da Liga dos Campeões sofreu um baque com o empate em casa por 0 x 0 com o Espanyol também no sábado.

O clube da Andaluzia, que marcou apenas 19 gols em 18 jogos, está em sexto com 25 pontos, empatado com Espanyol e

Malaga, que enfrenta o Sporting Gijon fora de casa no domingo.

Milhares de torcedores do último colocado Zaragoza protestaram contra o presidente Agapito Iglesias antes da partida em casa contra o Getafe e continuaram reclamando dentro do estádio.

O time esteve perto de sua terceira vitória depois que Maurizio Lanzaro abriu o placar pouco antes do intervalo mas o Getafe empatou a 11 minutos do final com o gol contra de Javier Paredes.

Os problemas do Granada aumentaram com a derrota por 2 x 1 em casa para o Rayo Vallecano e o time caiu para o 16º lugar, enquanto o Rayo ultrapassou os rivais madrilenhos Atletico Madrid e Getafe, chegando à 11ª colocação antes da partida do Atletico em casa contra o Villarreal no domingo.

(Editado por Alison Wildey e Ken Ferris)