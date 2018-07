Após saída de Casillas, Real Madrid acerta com o goleiro Casilla

Seis dias após confirmar a saída do ídolo Iker Casillas, que se transferiu para o Porto, o Real Madrid acertou a contratação de um novo goleiro. Nesta sexta-feira, o Espanyol anunciou que aceitou a oferta apresentada pelo gigante europeu e vendeu Kiko Casilla, seu goleiro titular.

A negociação representa um retorno para Casilla, que iniciou a sua carreira nas divisões de base do Real Madrid. "Kiko Casilla vai se transferir para o Real Madrid", anunciou o presidente do Espanyol, Joan Collet, confirmando a saída do goleiro de 28 anos.

Kiko Casilla estava no Espanyol desde 2007, tendo sido emprestado nesse período ao Cádiz e ao Cartagena. E suas boas atuações pelo clube catalão, pelo qual disputou 126 partidas, o levaram a ser convocado para a seleção da Espanha e estrear com a camisa da equipe no ano passado, em um amistoso contra a Alemanha.

No Real Madrid, a expectativa é para que Kiko Casilla dispute a condição de titular do Real Madrid com o costarriquenho Keylor Navas, que se recupera de uma lesão no tornozelo e pode perder as primeiras partidas do Campeonato Espanhol, quando a temporada começar em agosto. Além disso, ambos terão que conviver com a sombra de Casillas, que defendeu o clube por 16 temporadas.

Antes da confirmação da contratação de Kiko Casilla, o nome mais ligado ao Real Madrid era o do goleiro espanhol David de Gea, do Manchester United. Mas foi mesmo com Kiko Casilla que o gigante espanhol se reforçou para a próxima temporada do futebol europeu.