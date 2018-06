Real Madrid acorda no segundo tempo e goleia o Betis pelo Espanhol

Depois de um primeiro tempo sonolento, o Real Madrid acordou na etapa final, derrotou o Betis por 5 a 2, fora de casa, e chegou à terceira vitória consecutiva no Campeonato Espanhol. O resultado levou a equipe aos 45 pontos, na quarta colocação, a um do Valencia, o terceiro colocado. O Barcelona lidera com 62. O Betis ocupa o nono lugar, com 33 pontos.

Mas para alcançar o 13º triunfo em 23 jogos disputados na competição, o time madrilenho sofreu. De início, deu a impressão que seria fácil. O Real saiu na frente logo aos dez minutos da etapa inicial. Cristiano Ronaldo arriscou chute da entrada da área, o goleiro Adán espalmou para frente e Asensio mandou para as redes de cabeça.

A partir daí o time madrilenho recuou. Para piorar, perdeu o lateral-esquerdo Marcelo com um problema muscular na coxa direita. O Betis foi para cima e conseguiu ainda na etapa inicial virar a partida. Aos 33, Joaquín cruzou da direita e Mandi cabeceou para marcar. Três minutos depois, Joaquín viu Junior Firpo chegar livre. Ele chutou cruzado, a bola desviou, bateu no zagueiro Nacho Fernández, que fez contra

No segundo tempo, logo aos cinco minutos, Sergio Ramos deixou tudo igual, de cabeça. Sete minutos depois, Asensio aproveitou cruzamento rasteiro e bateu no canto de Adán: 3 a 2. Aos 19 foi a vez de Cristiano Ronaldo deixar o dele. O português recebeu passe de Casemiro, cortou Bartra e mandou uma bomba sem chances para o goleiro adversário.

O Betis ainda diminuiu aos 39 com Sergio León, que recebeu cruzamento de Junior Firpo da esquerda e bateu para as redes. Mas o Real, nos acréscimos, ainda fez o quinto com Benzema, que recebeu na área e bateu colocado.

O Real Madrid volta a campo agora para enfrentar o Alavés no próximo sábado, no estádio Santiago Bernabéu, pela 24.ª rodada do Campeonato Espanhol. O Betis jogará na segunda-feira, dia 26, contra o Levante, fora de casa.