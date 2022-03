'Nosso plano não é parar apenas Mbappé', diz técnico do Real Madrid antes de duelo com o PSG

A dúvida sobre a presença de Kylian Mbappé na escalação do Paris Saint-Germain na partida marcada para esta quarta-feira, pelo mata-mata da Liga dos Campeões, não tranquiliza Carlo Ancelotti. O experiente técnico do Real Madrid avisou nesta terça que treinou o time espanhol para neutralizar todo o time francês e não somente Mbappé.

"O plano que temos não é apenas para parar Mbappé. Temos que parar Neymar, Messi e todos os bons jogadores que o PSG tem em seu elenco", declarou Ancelotti. "Nosso plano é jogar em bloco, com e sem a bola, criar intensidade e fazer uma partida completa e inteligente. Não temos que entrar em campo loucos, porque temos que ganhar, mas não precisamos de uma goleada."

O Real entrará em campo no estádio Santiago Bernabéu, diante de sua torcida, em desvantagem porque perdeu o jogo de ida das oitavas de final, por 1 a 0. Precisa, portanto, devolver esta diferença para forçar a prorrogação. Se vencer por dois ou mais gols, avançará às quartas de final.

Ancelotti, contudo, demonstra certa ansiedade em razão da fraca atuação da sua equipe no jogo disputado em Paris, no mês passado. Na ocasião, o Real foi totalmente ofuscado pelo PSG, esteve longe de impor intensidade, como pretende na quarta, e poderia ter saído de campo com uma desvantagem maior.

Por isso, o treinador apelou para o orgulho madrilenho. "Somos um time muito orgulhoso e, por isso, aquela performance nos machucou bastante. Somos um time orgulhoso, principalmente numa competição como a Liga dos Campeões. Então, vamos jogar por orgulho. Vimos a melhor versão do PSG em Paris. Desejo ver a melhor versão do Real Madrid nesta quarta."

Desde aquele jogo no Parque dos Príncipes, o time espanhol disputou três partidas, todas pelo Campeonato Espanhol. Venceu todas, com bom placar, e acalmou a torcida. No sábado, goleou a Real Sociedad por 4 a 1. "Nosso time está calmo e motivado. O aspecto mental é crucial num momento como esse. Se jogarmos com a intensidade de sábado, temos uma boa chance de nos classificarmos."