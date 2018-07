Real Madrid anuncia ampliação do contrato de Kroos até junho de 2022

O Real Madrid anunciou nesta quarta-feira a ampliação em dois anos do contrato do meia alemão Toni Kroos, que agora está vinculado ao atual campeão europeu até o dia 30 de junho de 2022.

A informação foi divulgada em curto comunicado do clube espanhol, que ainda confirmou a presença do jogador em uma coletiva de imprensa, no estádio Santiago Bernabéu, para o início da tarde desta quarta-feira.

Kroos chegou ao Real Madrid em julho de 2014, logo após conquistar a Copa do Mundo com a Alemanha. Contratado junto ao Bayern de Munique, assinou por seis temporadas. Desde então, virou titular absoluto da equipe.

Com a camisa do clube espanhol venceu a Liga dos Campeões da Europa neste ano, e também uma edição do Mundial de Clubes e duas Supercopas Europeias. Ao todo, o alemão disputou mais de 100 partidas pelo Real e marcou oito gols.