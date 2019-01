Real Madrid anuncia contratação de jovem espanhol do Manchester City

A diretoria do Real Madrid anunciou neste domingo a contratação do meia espanhol Brahim Díaz junto ao Manchester City. O jogador, de apenas 19 anos, chega ao atual vencedor da Liga dos Campeões da Europa após pouco ser aproveitado no atual campeão inglês.

Díaz é a mais recente promessa que o City perde para um grande rival europeu. Jadon Sancho, por exemplo, se transferiu para o Borussia Dortmund por 8 milhões de libras (aproximadamente R$ 38 milhões) em 2017. Sancho, agora, se tornou um importante jogador do time alemão e também recebeu convocações para a seleção da Inglaterra.

Ao anunciar a chegada de Díaz, o Real Madrid explicou que o jogador assinou um contrato válido até 2025. Os valores da transação não foram revelados, embora a imprensa local tenha dito que o valor foi de ao menos US$ 17 milhões (cerca de R$ 63 milhões).

Nesta segunda-feira, Díaz passará por exames médicos, posteriormente devendo ser apresentado ao torcedor do Real Madrid no Santiago Bernabéu.

Díaz fez 15 partidas pelo City depois de se transferir do Málaga em 2015. Ele disputou apenas quatro jogos nesta temporada, sendo três pela Copa da Liga Inglesa e um da Supercopa da Inglaterra.