Real Madrid anuncia contratação de Rudiger, que assina por quatro temporadas

O zagueiro alemão Antonio Rudiger vai jogar no Real Madrid nas próximas quatro temporadas. O atleta, de 29 anos, que estava no Chelsea, não renovou com o clube inglês e chega sem custos ao time espanhol. Ele vai ser apresentado oficialmente no dia 20. "Nos despedimos de Antonio Rudiger, que deixa Stamford Bridge com seu contrato com o Chelsea expirando, encerrando seus cinco anos cheios de troféus", escreveu o clube inglês em seu site oficial.

O Real Madrid aproveitou para listar as várias conquistas de Rudiger. "Nosso elenco se reforça com um dos melhores zagueiros do mundo, titular da seleção alemã e que chega do Chelsea. No clube inglês, teve um título da Liga dos Campeões, um da Liga Europa, um Mundial de Clubes, uma Supercopa da Europa e uma Copa da Inglaterra."

A equipe espanhola vem contando com o brasileiro Militão e o austríaco Alaba entre os titulares, com o espanhol Nacho sendo o primeiro reserva. A chegada de Rudiger, que também atua na seleção alemã, traz experiência e reforça um setor importante do time. O clube da capital teve a segunda defesa menos vazada da última temporada da liga espanhola.

Como é canhoto, deve brigar mais com Alaba pelo lado esquerdo da zaga madrilenha. Revelado pelo Stuttgart, Rudiger já teve experiência no futebol alemão, italiano e inglês. Essa será sua primeira oportunidade de atuar na liga espanhola. Na última temporada, bateu seu recorde de partidas (54) e gols (5).

Com a contratação de Rudiger, o Chelsea, a pedido do técnico Thomas Tuchel, poderá ir atrás de Eder Militão, zagueiro do Real Madrid. O brasileiro tem contrato com o clube espanhol até 2025 e negocia uma renovação, mas seu salário é um dos mais baixos da equipe. Segundo a imprensa alemã, uma proposta irrecusável poderá ser oferecida nos próximos dias.