Real Madrid anuncia contratação do belga Cortouis, melhor goleiro da Copa

O Real Madrid anunciou oficialmente nesta quarta-feira a contratação do goleiro Thibaut Courtois, que deixou o Chelsea para assinar um acordo de seis temporadas com o clube espanhol. Terceiro colocado da Copa do Mundo da Rússia como titular do gol da Bélgica, o jogador realizará exames médicos nesta quinta e depois será apresentado oficialmente como novo jogador do time no estádio Santiago Bernabéu. O clube não divulgou o valor do negócio, mas pagou cerca de 35 milhões de euros (R$ 153 milhões).

Ao oficializar a contratação, o clube espanhol destacou que o atleta de 26 anos faturou o prêmio de melhor jogador de sua posição no Mundial encerrado no mês passado "depois de desempenhar um impressionante papel na Rússia". "Suas intervenções foram decisivas para que a Bélgica terminasse em uma histórica terceira posição e lhe valeram para ser eleito o melhor goleiro do torneio", disse o clube por meio do comunicado em seu site que serviu para confirmar a contratação.

E o Real oficializou Courtois como o seu novo jogador no mesmo dia em que também anunciou a ida do volante Mateo Kovacic para o Chelsea. O jogador croata, porém, não foi envolvido nesta negociação que levou o belga para a equipe espanhola. Ele acabou sendo transferido por empréstimo até o final da temporada de 2018/2019, em acordo que vai se expirar em junho do próximo ano.

O Real, porém, não revelou os valores destas duas transações e publicou apenas um breve comunicado para confirmar a saída de Kovacic. Já o Chelsea informou que entrou em um acordo para transferência de Thibaut Courtois e informou que a concretização definitiva do negócio estava sujeita apenas a detalhes pessoais do contrato do goleiro com o Real e à aprovação do atleta em exames médicos para assinatura do acordo.

A contratação de Courtois pelo Real acabou sendo viabilizada depois que o Chelsea acertou, também nesta quarta-feira, a aquisição do goleiro espanhol Kepa Arrizabalaga, que deixará o Athletic Bilbao depois de o clube inglês pagar a multa rescisória de contrato de 80 milhões de euros (cerca de R$ 344 milhões).

Formado pelo Genk, da Bélgica, Courtois defendeu o time do seu país entre 2008 e 2010 e depois foi contratado em 2011 pelo Chelsea, que o cedeu ao Atlético de Madrid por três temporadas antes de começar a defender o clube inglês em 2014. Ele atuou pela equipe londrina por quatro anos e agora foi finalmente contratado pelo Real.

"Aos seus 26 anos, Courtois já tem uma dilatada experiência no futebol europeu. Já ganhou a Liga (principal campeonato do país) na Espanha, na Inglaterra e na Bélgica. E se destaca por seus quase dois metros de altura (tem 1,99m) e pela sua sobriedade debaixo das traves", ressaltou o clube madrilenho ao festejar a sua contratação.