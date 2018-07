Real Madrid anuncia contratação do lateral Danilo por seis anos

A negociação vinha se estendendo pelas últimas semanas e já era dada como certa por muitos veículos de imprensa, mas somente na noite desta terça-feira o Real Madrid oficializou a contratação do lateral-direito brasileiro Danilo. O jogador de 23 anos deixa o Porto, por onde vinha se destacando, para assinar contrato por seis temporadas com o gigante espanhol.

Como a janela para transferências na Europa já se fechou há um bom tempo, Danilo só desembarcará em Madri no meio do ano. Mas com o acerto definido e anunciado por boa parte da imprensa, o clube decidiu oficializá-lo. O vínculo previsto em contrato durará até junho de 2021.

Os detalhes financeiros da transação não foram confirmados, mas estima-se que o Real tenha desembolsado 31,5 milhões de euros (cerca de R$ 108 milhões) para tirar o lateral do Porto. Ele chega para uma posição carente há um bom tempo no elenco espanhol, atualmente ocupada por Carvajal, Arbeloa ou até Sergio Ramos improvisado.

Danilo havia chegado ao Porto no início de 2012 mas foi somente na atual temporada que se tornou um dos principais jogadores do elenco, chegando a ser capitão em algumas oportunidades. O brasileiro é também um dos atletas que mais atuaram no ano, com 34 jogos disputados e quatro gols marcados.

O sucesso fez com que Danilo se tornasse não só presença constante nas convocações de Dunga para a seleção brasileira, como também titular absoluto da posição. O jogador ainda tem no currículo as boas passagens pelo América-MG, onde foi revelado, e o Santos, pelo qual conquistou a Libertadores de 2011.