Real Madrid anuncia contratação do meia turco Altintop

Nascido em Gelsenkirchen, na Alemanha, Altintop optou por atuar pela seleção da Turquia, terra natal de sua família - mesma decisão tomada por seu irmão gêmeo, Halil Altintop, atacante que atualmente defende o Eintracht Frankfurt.

No final de 2010, o meia teve um desentendimento com um jogador do atual elenco do Real. Ele fez duras críticas a Ozil, também nascido em Gelsenkirchen e filho de turcos, por ter optado por jogar pela seleção da Alemanha. "Com a seleção alemã, ele (Ozil) tem um maior lobby, sobe sua cotação, ele ganha mais dinheiro. Se não tivesse jogado a Copa do Mundo (de 2010), não estaria agora no Real Madrid", chegou a afirmar Hamit Altintop na época.

O Real Madrid, com quem assinou contrato de quatro anos, será o quarto clube da carreira de Hamit Altintop. Revelado pelo pequeno Wattenscheid, da Alemanha, em 2000, ele chegou ao Schalke 04 para a temporada 2003/04. Após quatro anos, despertou o interesse do Bayern, que o contratou em 2007. Agora, chega ao time espanhol como um pedido do técnico português José Mourinho.