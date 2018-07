Real Madrid anuncia lateral-esquerdo francês do rival Atlético

O Real Madrid anunciou nesta quarta-feira a contratação do lateral-esquerdo francês Theo Hernández. O clube explicou que o jogador, que estava no rival Atlético de Madrid, vai assinar um contrato válido pelas próximas seis temporadas. Os clubes da capital espanhola não revelaram os detalhes financeiros da transação.

A contratação de Hernández é uma aposta do Real Madrid para o futuro, afinal, o jogador tem apenas 19 anos. E ele se destacou na última temporada, quando atuou por empréstimo no Alavés, cedido pelo Atlético de Madrid, que o formou em suas divisões de base.

A partir daí, Hernández despertou o interesse do Real Madrid, em um contratação que vinha sendo dada como certa nos últimos meses. E nesta quarta-feira, quando anunciou a venda do jogador francês, o clube afirmou que o jogador "rejeitou em diversas ocasiões as ofertas do Atlético de Madrid para renovar o seu contrato", que se encerraria apenas em 2021.

Com Hernández sendo um dos seus destaques, o Alavés superou as expectativas na temporada passada ao ser finalista da Copa do Rei, quando foi derrotado pelo Barcelona, além de ter encerrado o Campeonato Espanhol na nona colocação.

Agora no Real Madrid, Hernández deverá ser utilizado pelo técnico Zinedine Zidane como reserva imediato do lateral-esquerdo brasileiro Marcelo. Ainda mais que no mesmo dia em que anunciou a chegada do jovem francês, o campeão espanhol e europeu emprestou Fábio Coentrão ao Sporting Lisboa. O português chegou ao Real Madrid em 2011, mas lesões e ótimas atuações de Marcelo o fizeram ter poucas oportunidades no clube nas últimas temporadas.