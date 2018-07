Real Madrid anuncia renovação de contrato do meia Marcos Llorente até 2021

Revelação das categorias de base do Real Madrid, o meia Marcos Llorente teve o contrato ampliado pelo clube. Neste domingo, a diretoria madrilenha acertou a renovação com o jogador de 22 anos até o fim da temporada 2020/2021.

"Estou muito feliz por ampliar meu contrato com o Real Madrid. Jogar aqui é um sonho de criança, é o clube da minha vida e de toda minha família. Estou com vontade de crescer no clube e cheio de paciência. Sou jovem e sou consciente da concorrência. Por isso, tenho vontade de aprender", declarou o jogador.

Llorente foi revelado justamente na base do Real, mas sofreu com a concorrência e, por isso, pouco atuou até o momento. Neste Campeonato Espanhol, foram três aparições do jogador, que chegou a ser emprestado ao Alavés na temporada passada para adquirir mais experiência.

"Na minha casa, sempre falamos de humildade e trabalho, já que estou no melhor clube do mundo e tenho que me doar ao máximo. Ano a ano, fui escalando as categorias de base do clube, e o Real Madrid é o time da minha vida, pelo qual toda a minha família torce", afirmou o jogador.