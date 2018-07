Real Madrid anuncia renovação de Sergio Ramos até 2020

Atualizado às 10h53

Jogador com mais tempo de Real Madrid no atual elenco, após a saída de Casillas para o Porto, o zagueiro Sergio Ramos garantiu sua permanência no clube pelo menos por mais cinco temporadas. Nesta segunda-feira, os dirigentes madrilenhos anunciaram a renovação contratual do atleta de 29 anos até o meio de 2020.

Há dez temporadas no Real, desde 2005, Sergio Ramos celebrou a prorrogação do vínculo e reafirmou o desejo de se firmar como um dos grandes ídolos recentes da história do clube. "Como eu disse na minha apresentação há dez anos, fazer parte deste time é um sonho e quero vivê-lo por quanto tempo for possível."

O jogador e o clube não revelaram os detalhes financeiros da negociação, mas de acordo com a imprensa europeia Sergio Ramos receberá nada menos que 10 milhões de euros (cerca de R$ 38,7 milhões) por temporada. A expressiva quantia foi fundamental para vencer a concorrência pelo zagueiro, que interessava ao Manchester United.

O próprio Sergio Ramos admitiu que recebeu propostas de outros clubes, mas garantiu que sempre priorizou o Real. "Eu sei que essas negociações foram iniciadas, mas meu coração sempre esteve aqui. Se fosse por conta do dinheiro, eu não teria ficado."

Líder do grupo, Sergio Ramos assumirá nesta temporada a braçadeira de capitão da equipe, na vaga exatamente de Casillas. Seu papel foi bastante exaltado pelo presidente do clube, Florentino Pérez. "Sergio Ramos é um símbolo da fidelidade ao Real", declarou.

@sr4oficial will be a @RealMadrid player until 2020. @sr4oficial será jugador del @RealMadrid hasta 2020.

Contratado ainda jovem, em 2005, junto ao Sevilla, Sergio Ramos se estabeleceu como um dos grandes zagueiros do futebol mundial no Real Madrid. Nesta longa caminhada vestindo a camisa do clube, conquistou um Mundial de Clubes, uma Liga dos Campeões, três Campeonatos Espanhóis e duas Copas do Rei.