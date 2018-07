Real Madrid anuncia renovação de Sergio Ramos e Pepe O técnico José Mourinho segue esperando reforços para o ataque do Real Madrid, mas a diretoria do clube tratou de cuidar de sua zaga nesta terça-feira. Dois dos principais jogadores do sistema defensivo, o espanhol Sergio Ramos e o brasileiro naturalizado português Pepe, acertaram suas renovações contratuais.